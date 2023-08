Ongeregeldheden - Stationsplein - Enschede

In Enschede vond na de voetbalwedstrijd tussen FC-Twente tegen Hammarby IF een vechtpartij plaats in het voetbalstadion. Ook rondom het stadion was het onrustig. We zijn op zoek naar mensen die foto’s en filmpjes hiervan hebben gemaakt.

Omschrijving

Tijdens de vechtpartij in het voetbalstadion werden rake klappen over en weer uitgedeeld tussen de supportersgroepen. De Mobiele Eenheid is daarop ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Ook rondom het stadion was het onrustig en is er inzet geweest van diverse eenheden. Er werden negen personen aangehouden door de politie voor onder andere openlijke geweldpleging, mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie. Hier zitten twee minderjarigen bij.

Heb jij beeldmateriaal?

We doen op dit moment onderzoek naar de meest ernstige geweldsincidenten en naar incidenten waarbij geweld is gebruikt tegen politieambtenaren, stewards en beveiligers die plaatsvonden in- en om het voetbalstadion. Was jij rond die tijd in of rondom het stadion en heb je de ongeregeldheden gefilmd? Dan ontvangen wij die beelden graag. Je kunt je beelden uploaden via het onderstaande tipformulier.