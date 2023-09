Ongeregeldheden PEC Zwolle Den Bosch – Stadionplein – Zwolle

Omschrijving

Na de overwinning van PEC ging een aantal supporters op de slooptour. Het hek bij stadion werd vernield en er werd brandgesticht bij de toiletten van het voetbalstadion. De schadepost was groot: bijna 6000 euro.

Vragen

We vermoeden dat de supporters uit Brabant komen. Mocht je weten wie dit zijn laat het ons dan weten.