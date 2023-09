Zakkenrollen – Zaagmolenpad – Doetinchem

Op 20 april deed het slachtoffer boodschappen. Ze was zich er niet van bewust dat een man en vrouw haar in de gaten hielden. Terwijl ze producten uit de schappen pakte, stak de vrouw haar hand in haar jaszak en stal haar portemonnee. Vervolgens werd er geld gepind met haar bankpas.

