Mishandeling - Calandkade - Den Haag

Op zondag 14 mei rond 16.40 uur is een man die met zijn kinderen aan het spelen was op de Calandkade mishandeld door twee mannen. De twee verdachten komen goed in beeld.

Het slachtoffer gooide daarvoor zijn armen in de lucht nadat een blauwe auto over het fietspad kwam rijden. De auto stopte een stukje verder op en er kwamen twee mannen uit de auto rennen. Vervolgens begonnen ze de man te slaan en kwam deze op de grond terecht. De kinderen van het slachtoffer stonden op een afstandje te kijken. Uiteindelijk kwam er ook nog een vrouw de auto uit lopen. Na de mishandeling stapten de twee mannen en de vrouw weer in de auto en reden weg. Het slachtoffer ging vervolgens naar zijn kinderen om hen te troosten. In de uitzending worden camerabeelden getoond van het incident.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.