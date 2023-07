Beroving en steekpartij - 1e IJzerstraat - Rotterdam West

Op de 1e IJzerstraat in Rotterdam is op 26 juli een 17-jarige jongen uit Hoogvliet door twee onbekende jongens beroofd. Eén van hen stak het slachtoffer ook nog in zijn been. Was u getuige of heeft u beelden? Bel de politie!

Omschrijving

De jongen zou rond 21.00 uur in Delfshaven iemand ontmoeten voor een verkoopafspraak. Op de 1e IJzerstraat zag het slachtoffer twee jongens op zich afkomen. Eén van hen pakte de tas van het slachtoffer af. De ander greep hem stevig vast en stak hem in zijn been. De jongens gingen er vervolgens met een tas vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwonding.



Signalement

De daders hadden het volgende signalement:

Dader 1 was een man van ca 1.80m lang, dun postuur, braids (vlechten die naar voren hangen). Hij droeg zwart trainingspak, zwarte schoenen, diamanten oorbellen en een zwart nektasje.

Dader 2 was ook donker getint, had een donker afro-kapsel en hij droeg een grote gouden zonnebril. Hij was ongeveer 1.80m en had een gezet postuur. Hij droeg een blauw gekleurd pufferjack, een tasje met zwart en witte accenten, een joggingbroek en zwarte schoenen. Hij sprak Nederlands.

Bel de politie

Zag je de beroving gebeuren of weet je meer van de daders? Of heb je beelden van hen? Laat het de politie weten via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.