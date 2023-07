Straatroof – Douvenrade – Heerlen

Op zaterdag 1 juli vond er tussen 11:00 en 11:30 uur een brutale straatroof plaats aan de Douvenrade in Heerlen. Een 84-jarige vrouw raakte daarbij buiten bewustzijn. Ze is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Van de dader(s) én haar blauwe schoudertas ontbreekt elk spoor. We zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben.

Omschrijving

Rond 11:00 uur ging de mevrouw wandelen in de omgeving van de Douvenrade. Wat er daarna precies gebeurd is, weet ze niet meer. Wat we wel weten is dat de vrouw rond de klok van 11:30 uur door voorbijgangers, buiten bewustzijn op een fietspad is aangetroffen. Dit was in de buurt van de Douvenrade, tussen de Valkenburgerweg en Nieuw Eijckholt. Van haar blauwe schoudertas en de dader(s) ontbreekt elk spoor.

We zijn op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben of meer informatie hebben. Deel dit met ons. Dat kan via het tipformulier op deze pagina, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.