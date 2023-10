Landelijke winkeldieven actief in Gelderland en Overijssel

Laat het ons weten via het tipformulier.

In Hattem, Elburg en Steenwijk stalen deze winkeldieven veel producten uit drogisterijen. Help mee ze te vinden. Tip ons als je iets weet!

Omschrijving

De mannen hebben een duidelijke rolverdeling bij de drogisterijen. Terwijl één man op de uitkijk staat, vult een ander een geprepareerd cadeautasje met dure artikelen om het alarm te omzeilen. Daarna verlaten ze de winkel zonder te betalen.

De beelden zijn van medio maart en begin april. Ze zijn dus een behoorlijke tijd in de regio geweest. In die periode moeten ze ook ergens een slaapplek hebben gehad. Daarom ook een oproep aan eigenaren van campings, vakantieparken of hotels: hebben deze mannen ergens onderdak gehad: laat het ons dan weten.

Mobiel banditisme

De mannen maken zeer waarschijnlijk deel uit van een bende die landelijk actief is en het vooral voorzien heeft op de duurdere producten. Deze rondtrekkende criminelen plegen diefstallen en verblijven in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Kijk voor meer informatie: https://www.politie.nl/informatie/wat-is-mobiel-banditisme.html

Procesnummers:

2023137998 Hattem

2023141285 Elburg

2023147919 Steenwijk