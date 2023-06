Mogelijke brandstichting woning - Jol - Lelystad

Lelystad – Op donderdag 1 juni rond 18:45 uur ontvingen wij een melding van een woningbrand aan de “Jol 17” in Lelystad. De bewoonster was op het moment van de brand met haar twee kinderen in de woning. Op dit moment doen wij onderzoek en zijn er vermoedens van brandstichting.

Omschrijving

Alerte buurman

De bewoonster is samen met haar kinderen op de bovenste verdieping, als zij gebonk hoort op de voordeur. De vrouw loopt naar beneden, doet de deur open en hoort haar buurman zeggen dat er brand is uitgebroken in haar achtertuin. De vrouw haalt haar twee jonge kinderen uit de woning, waarna de brand al snel overslaat naar de benedenverdieping. Toegesnelde brandweer kreeg de brand snel onder controle.

Mogelijk brandstichting

Uit onderzoek van de politie is het vermoeden ontstaan van brandstichting. Door snel handelen is erger voorkomen, maar het anders kunnen aflopen. Wij komen graag in contact met mensen die meer weten of meer gezien hebben. Ook ontvangen wij graag camerabeelden. Heb jij meer informatie? Bel dan met 0900-8844. Voel jij je fijner bij het melden van een anonieme tip? Meld je tip dan via de website van MeldMisdaadAnoniem of bel met 0800-7000. Iedere tip helpt!