Verdachte situatie - Hoofdveste - Houten

De politie onderzoekt een incident dat zondagmiddag 4 juni rond 17.00 uur nabij het Van der Valk hotel aan de Hoofdveste in Houten plaatsvond. Getuigen en of camerabeelden van het incident zijn in deze fase van het onderzoek zeer waardevol.

Omschrijving

Om 16.55 uur kreeg de politie een melding van een getuige die had gezien dat vanaf het parkeerterrein van het betreffende hotel mogelijk een jonge vrouw van haar vrijheid werd beroofd en onder dwang in een auto werd geduwd, waarbij vermoedelijk twee mannen waren betrokken. De betreffende auto, merk Lynck & Co en blauw van kleur, reed daarna weg in de richting van de gemeente Houten. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de betreffende auto niet richting de snelweg is gereden. Tot op heden heeft zich nog niemand bij de politie gemeld met een dergelijk verhaal en de politie maakt zich dan ook zorgen over het welzijn van de nog onbekende vrouw. Uiteraard is er ook een scenario denkbaar dat het gaat om een situatie waarbij bijvoorbeeld sprake is van een ruzie in de relationele sfeer. De politie is dan ook op zoek naar getuigen van het incident en of naar direct betrokken die helderheid kunnen verschaffen van hetgeen dat heeft plaatsgevonden.

Signalement direct betrokkenen

Van de bij het incident betrokken personen is het volgende signalement bekend:

Persoon één:

Man;

Stevig postuur;

Licht getinte huidskleur;

Zwart T-shirt met een;

Zwarte korte broek;

Hij had een wit vest om de middel geknoopt;

Droeg zwarte sneakers met witte zool en witte sokken.

Persoon twee:

Man;

Slank postuur;

Blanke dan wel licht getinte huiskleur;

Droeg een wit T-shirt;

Droeg een licht grijze broek;

Droeg witte sneakers;

De man had donker haar en droeg vermoedelijk een vissershoedje.

Van de onbekende vrouw is het volgende signalement bekend:

Opvallend klein;

Normaal postuur;

Licht getinte huidskleur;

Zwart haar in staart of knot;

Droeg een zwart met witte strepen jurk tot net over de knie;

Droeg een grijs vest over de jurk;

Droeg nieuw type All Stars convers: type Run star Hike Canvas. Zwart met witte dikke zolen.

Heeft u beelden van het incident of andere informatie?

Heeft u informatie die de politie kan gebruiken over het incident of heeft u bijvoorbeeld dashcambeelden van het incident, dan ontvangt de politie die graag. Herkent u zichzelf in het incident, dan spreekt de politie ook graag met u. Bellen kan via 0900-8844 , via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of zelfs met de TCI-tiplijn (088 - 661 77 34)