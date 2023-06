haarscherpe foto pinner - Damrak - Amsterdam

Een 80-jarige vrouw uit Abcoude is slachtoffer geworden van een babbeltruc. In totaal is 1250 euro van haar rekening opgenomen. Ook is de IPad van het slachtoffer door een zogenaamde bankmedewerker ontfutselt. De man die het geld van de rekening heeft gehaald, staat goed op beeld en de politie wil graag achterhalen wie deze man is.

Omschrijving

Het slachtoffer wordt vrijdag 9 december 2022 rond 19.15 uur gebeld door een dame die zich voorstelt als medewerker van het hoofdkantoor van een bank. De zogenaamde medewerkster meldt de bejaarde vrouw dat er frauduleuze handelingen worden gepleegd met haar rekening. Maar dit kan gestopt worden als zij haar pinpas en IPad afgeeft aan een collega van de ‘bankmedewerkster’ die later die avond langskomt.

Enkele uren later komt inderdaad een zogenaamd behulpzame bankmedewerker de pinpas en IPad halen. De vrouw geeft vol vertrouwen de goederen af. Korte tijd later wordt zij wederom gebeld door iemand van de bank. Echter blijkt dat deze persoon daadwerkelijk bij de bank werkt en meldt dat een noodblokkade op de rekening is doorgevoerd in verband met verdachte transacties. Helaas is wel al 1250 euro opgenomen bij een geldautomaat op het Damrak in Amsterdam.

De pinner van de 1250 euro staat haarscherp op beeld. De politie komt dan ook graag met mensen in contact die weten wie deze man is. Herkent u deze man? Bel dan (o.v.v. 2022267563) met de politie via 0900-8844. Of vul onderstaand tipformulier in.