Straatroof - Jan ten Brinkestraat - Den Haag

Op dinsdagochtend 11 april is een mevrouw op de Jan ten Brinkstraat in Den Haag door een man en een vrouw van haar tas. De twee staatrovers zijn goed in beeld.

Omschrijving

Rond 11.00 uur pint het slachtoffer bij een geldautomaat aan het Hobbemaplein. De straatrovers hebben dan al interesse in het slachtoffer. Op de beelden is te zien dat het slachtoffer op het Lorentzplein door de twee wordt gevolgd. Op de Jan ten Brinkstraat wordt het slachtoffer geweldadig van haar tas beroofd. Ze hebben haar tegen de grond gewerkt en het hengsel van haar tas hard over haar hoofd getrokken. Het slachtoffer is daarna door omstanders op straat geholpen. De straatrovers zijn er met een groot geldbedrag dat in de tas zat weggerend in de richting van de Genestetlaan. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten.