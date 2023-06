Voetbalgeweld - Noordwijkerweg - Rijnsburg

Op dinsdagavond 19 april is een voetbalwedstrijd tussen Rijnsburgse boys en Quickboys in Rijnsburg flink uit de hand gelopen. Twee mannen zijn goed in beeld gebracht.

Voorafgaand aan de wedstrijd net toen de spelers het veld op kwamen, werden vanuit beide supportersvakken vuurwerk, confetti en fakkels ontstoken. Ook werden er brandende fakkels en andere voorwerpen naar elkaar gegooid. Door het gooien van de fakkels raakten meerdere mensen gewond waaronder kinderen die erg waren geschrokken en in paniek zijn weggerend. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en er zijn personen gehoord. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen die nog worden gezocht.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.