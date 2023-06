Lastig vallen - Morsweg - Leiden

Op zaterdag 3 december 2022 rond 02.00 uur is een vrouw ernstig lastig gevallen voor haar woning aan de Morsweg. De verdachte is op beeld vastgelegd.

Rond half twee die nacht fietste het slachtoffer samen met haar vriendin vanaf het station naar haar huis. Op de Morspoort gingen de twee vriendinnen uit elkaar want ze moesten allebei nog maar een klein stukje fietsen. Het slachtoffer was bijna thuis en wilde snel naar binnen gaan. De man was ineens ook daar en zette zijn voet tussen de deur zodat ze de deur niet dicht kon doen. De vrouw kon de deur met kracht tegenhouden en voorkomen dat hij de deur helemaal open kreeg. Het slachtoffer begon daarbij te schreeuwen en hij ging er vandoor op een fiets. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

