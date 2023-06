Bedreiging - Rozenstraat - Rozenburg

Een 19-jarige vrouw uit Rozenburg is op zaterdagavond 29 april achtervolgd en bedreigd door een man. De politie heeft beelden van deze man en komt er graag achter wie dit is.

Herkent u de man of heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen? Dan komt de recherche graag in contact met u.

Omschrijving

Een 19-jarige vrouw uit Rozenburg merkte zaterdagavond 29 april rond 22.15 dat ze werd achtervolgd vanaf het centrum over de Beukenlaan. Ze stopte bij een woning waarvan de gevel goed verlicht was, maar kon niet voorkomen dat haar achtervolger haar vast kon grijpen en bedreigen met een mes. Ondanks de enorme schrik, wist het slachtoffer het mes af te pakken. Daarbij raakte ze lichtgewond. Vermoedelijk door geschreeuw en getoeter van langsrijdende auto’s nam de man de benen, het slachtoffer enorm geschrokken achterlatend. Hij vluchtte over de Rozenstraat. Agenten starten een onderzoek, spraken met getuigen en stelden camerabeelden veilig. Tot nu toe heeft een zoektocht niet tot aanhouding van een verdachte geleid, maar gelukkig hebben we bewegende camerabeelden van de man.



Hij is ongeveer 1.75m, heeft donker haar, donkere ogen, een stoppelbaard en droeg een bodywarmer.