Woningoverval – Schinkepoort – Margraten

Laatste update: 23-06-2023 | 08:52 Zaaknummer: 2023060381 Datum delict: 19-04-2023 Plaats delict: Margraten

Een 82-jarige man is op woensdag 19 april rond het middaguur nietsvermoedend zijn appartement aan het stofzuigen in een zorgcomplex in Margraten. Vanwege de warmte heeft de man ramen en deuren opengezet. Hij schrikt op als hij op zijn schouder wordt getikt. Plots staat hij oog in oog met twee onbekende mannen. “Je geld of je leven”, dreigen ze. Onder dwang moet de bejaarde man zijn pinpas met bijbehorende pincode afgeven. De twee overvallers vluchten en laten de bejaarde man in doodsangst achter. Even later wordt er een fors geldbedrag gepind met de gestolen pinpas. Het bejaarde slachtoffer is nog altijd angstig vanwege deze heftige gebeurtenis.