Mishandeling - Nobelstraat - Utrecht

Zondag 12 maart besluit een groep jongens uit te gaan in een café in Utrecht aan de Nobelstraat. Rond 02:45 uur gaat het goed mis en wordt een jongen uit de groep zwaar mishandeld door twee andere jonge mannen. Ze staan goed op beeld. Wie herkent deze verdachten?

Omschrijving

Op zondag 12 maart rond 2 uur in de nacht, is er een groep van 7 jongens uit geweest in een café aan de Nobelstraat in Utrecht. Rond 02:45u gaat het flink mis. Eén van de jongens uit de groep werd zomaar uit het niets opgetild, waarna hij meerdere vuistslagen op zijn hoofd moest incasseren. Deze verdachte had het volgende signalement:

Signalement

Leeftijd: Rond de 20 jaar;

Lengte: 1.70-1.75;

Kleding: zwarte schoenen, blauwe spijkerbroek, blauw hemd van het merk Ralph Lauren, dit zag ik door de bedrukking van het paard;

Postuur: gezet;

Haar: donker haar, strak naar achter gekamd.

Toen een andere jongen uit de groep ertussen probeerde te komen, werd ook hij slachtoffer van een ernstige mishandeling. Met al zijn goede bedoelingen om de ruzie te sussen, werd het 18-jarige slachtoffer meerdere malen tegen zijn hoofd geslagen en werd hij in zijn onderrug getrapt.

Oproep getuigen

De daders staan goed op beeld en moéten te herkennen zijn. Wie weet wie deze twee agressieve daders zijn?