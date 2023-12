Mishandeling – Rijnkade – Utrecht

Op vrijdagavond 11 februari 2022 werd een groep van vier vrienden van rond de 30 jaar oud mishandeld vlakbij de parkeergarage op de Rijnkade in Utrecht. Van meerdere verdachten is inmiddels de identiteit bekend. We zoeken nog één verdachte. Wie herkent deze jongen?

Omschrijving

Een groep van vier vrienden van rond de 30 jaar oud liepen in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 februari 2022– na een gezellige avond, in het centrum van Utrecht – richting hun auto die geparkeerd stond in de parkeergarage op de Rijnkade in Utrecht. Twee van de vrienden hadden voor de grap een opblaasbaar dierenpak aangetrokken. Wanneer ze bijna bij de ingang van de parkeergarage zijn, worden ze opeens tegemoet gelopen door een groepje jongens. De jongens beginnen te trekken aan de staart van het dierenpak en vervolgens te schoppen en slaan. De 31-jarige vrouw die in het dierenpak zat, weet er snel uit te klimmen en van de jongens weg te lopen. De 29-jarige man krijgt het pak niet zo snel uit en krijgt aardig wat klappen. De twee vrienden zonder dierenpakken aan worden ondertussen ook ernstig mishandeld door de groep jongens. Een van de vrienden belandt door de klappen zelfs op de grond en wordt tegen zijn hoofd geschopt.

De slachtoffers weten uiteindelijk met behulp van hun parkeerkaart de parkeergarage in te gaan, waardoor ze van de groep jongens af zijn. Hierna gaan ze direct naar het politiebureau om aangifte te doen en daarna moeten ze voor controle naar het ziekenhuis. Hier blijkt dat ze onder andere gekneusde ribben hebben en een hersenschudding.