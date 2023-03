Politie vraagt uw hulp in onderzoek naar explosies Heerhugowaard

Op donderdag 18 augustus en dinsdag 20 september 2022 is een woning gelegen aan de Sluis in Heerhugowaard zwaar beschadigd geraakt door een explosief. De politie onderzoekt deze explosies en kan uw hulp bij het onderzoek goed gebruiken. Tot op heden zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Omschrijving

In de vroege ochtend van donderdag 18 augustus en dinsdag 20 september 2022 werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde knal. De hulpdiensten werden gealarmeerd. Direct werd een onderzoek ingesteld en de specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) en Forensische Opsporing (FO) kwamen ter plaatse voor onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat de woning tot twee keer aan toe beschadigd is geraakt door middel van een explosief.

Onderzoek

De recherche onderzoekt de incidenten en heeft met meerdere getuigen gesproken. Toch bestaat het vermoeden dat er mensen zijn die informatie hebben over de explosies maar dit nog niet met de politie hebben gedeeld. Zelfs de kleinste details kunnen relevant zijn voor het onderzoek. De politie vraagt wederom getuigen, buurtbewoners en andere mensen met informatie over deze zaak om zich bij de politie te melden. Dat kan ook anoniem.

Getuigenoproep

Heeft u iets verdachts gezien in de vroege ochtend (omstreeks 04.35 uur) van donderdag 18 augustus en/of dinsdag 20 september (omstreeks 03.25 uur) en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan a.u.b. contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Deelt u liever anoniem informatie? Dat kan via telefoonnummer 0800-7000. Beschikt u over (camera)beelden en heeft u deze nog niet met de politie gedeeld? U kunt beelden uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022169263 en 2022195464.