Straatroof - Rottumeroog - Hoofddorp

Op woensdag 22 februari 2023 is in de nacht om 01.45 uur een jongeman beroofd van een tas op het Rottumeroog in Hoofddorp. Tijdens de beroving is de jongen gestoken met een mes in zijn wang. Het mes doorboorde zijn wang. Ook is het slachtoffer gewond geraakt aan zijn hand.

Omschrijving

De verdachte is een jongen van 19 a 20 jaar oud, lengte ongeveer 1.85 meter, tenger postuur, licht getinte huid, donkere dunne wenkbrauwen. Hij sprak accentloos Nederlands maar met straattaal. Hij was gekleed in een zwarte zomerjas van het merk North Face, met een onbekend opschrift op de rug. Ten tijde van de beroving had de verdachte meerdere capuchons op.

Van de verdachte zijn beelden beschikbaar gemaakt in de bus, waar het slachtoffer en de verdachte elkaar voor het eerst zagen. De verdachte is ingestapt bij het NS station in Haarlem, en stapte net als het slachtoffer uit bij het Spaarne ziekenhuis.

Wie is de verdachte? Of wie herkent het logo/opschrift op de jas? De politie is er veel aan gelegen deze verdachte op te sporen.

Herkent u hem, of herken je je zelf, meld het bij de politie. Dat kan via 0900-8844, of schrijf een bericht op het tipformulier.

