Poging diefstal met geweld Westerpark

De politie is op zoek naar twee mannen die op maandagavond 14 maart 2022 in de buurt van het Westerpark een straatroof hebben gepleegd. Er zijn camerabeelden van het incident en twee verdachten.

De beelden van in het park bij het bankje zijn van zeer slechte kwaliteit, maar te zien is hoe de twee verdachten naar het slachtoffer lopen en dat er iets gebeurd. Daarna rennen eerst het slachtoffer en zijn vriendin weg, gevolgd door de twee verdachten. Het is dan behoorlijk druk op straat, vanwege de kermis.

Op de camerabeelden is te zien dat een groepje mensen, waaronder de twee verdachten, aan komen lopen. Daarna komt nog een tweede groepje aanlopen. De twee groepen mengen zich. Dan komt het slachtoffer in beeld. Hij loopt met vriendin naar het bankje. De twee verdachten lopen van de groep weg en lopen richting het slachtoffer.

In deze zaak is er sprake van twee verdachten. Hun signalement:

Het latere slachtoffer zat die avond rond 21.00 uur met een vriendin op een bankje in de buurt van de kermis Westerpark. Van achteren verschijnen twee mannen, die eerst nog vragen hoe het met hem gaat. Maar als snel krijgt het slachtoffer een klap tegen zijn linkeroor, gevolgd door een vuistslag in zijn gezicht. Het slachtoffer voelt een hevige pijn en zijn neus begint meteen te bloeden. De twee verdachten eisen vervolgens dat dat het slachtoffer zijn jack moet afgeven en trekken aan zijn jas. Het slachtoffer probeert nog los te komen, maar wordt tegen zijn lichaam getrapt. Uiteindelijk weet hij met zijn vriendin weg te rennen, naar de EHBO-post van de kermis. Kort volgen de twee verdachten het slachtoffer, maar verdwijnen daarna uit het zicht. Het slachtoffer wordt daar aan zijn verwondingen geholpen.

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.