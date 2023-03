Dodelijk steekincident- Erasmusweg - Den Haag

Op zondag 26 februari is de 40-jarige Karim el Kadi na een steekincident overleden. Kort daarvoor werd hij zwaar gewond in een portiek aan de Erasmusweg in Den Haag aangetroffen.

Omschrijving

Agenten kregen rond 18.15 uur een melding dat er een gewonde man in de portiek zou liggen. Het slachtoffer is helaas later in het ziekenhuis overleden. Karim heeft een Marokkaanse achtergrond. Het onderzoeksteam heeft nog geen idee wat zich in het portiek heeft voorgedaan en hoeveel personen mogelijk bij het incident betrokken zijn geweest. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan. In de uitzending wordt ook de foto getoond van het slachtoffer. Ook worden er beelden van mogelijke getuigen, die geblurd worden, getoond.