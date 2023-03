Mishandeling Oostkade Zoetermeer

Drie vrienden maakten een wandeling in het Bentwoud. Dat is een recreatiegebied dat ligt tussen Zoetermeer en Benthuizen. Omdat hier geen voetpad is lopen de drie aan de linkerkant op het fietspad. Dan komt er een wielrenner hen tegemoet fietsen. Hij ziet de vrienden wel lopen maar wijkt niet uit. Vlak voor de wielrenner hen bijna aanrijdt kunnen de jongens nog opzij stappen. De jongen schrok en zei iets in de trant van: 'Meneer, waarom rijdt u mij bijna aan?'. De wielrenner stopte direct en zette zijn fiets neer en valt één van de jongens aan. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de wielrenner.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.