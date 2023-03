Dodelijk ongeval -Leidsevaart -Noordwijkerhout

Laatste update: 21-03-2023 | 08:47 Zaaknummer: 2023052650 Datum delict: 19-02-2023 Plaats delict: Noordwijkerhout

Op zondag 19 februari rond 02.15 uur is een 19-jarige jongen uit Hillegom op de Leidsevaart in Noordwijkerhout overleden. De Leidsevaart ligt in de wijk Buitengebied in Noordwijkerhout. Het slachtoffer werd naast zijn fiets, een damesfiets met zijtassen op zijn bagagedrager, aangetroffen. Hij fietste vanuit de richting Noordwijkerhout in de richting van Lisse. Na onderzoek blijkt dat het slachtoffer is overleden als gevolg van ernstig letsel aan zijn hoofd. Hoe dat is gekomen is een raadsel. Het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen.