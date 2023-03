Poging overval - Hoofdweg - Capelle aan den IJssel

Op 25 januari 2023 is een filiaal van de Karwei aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel overvallen. De overvaller bedreigde de medewerkers met een vuurwapen. Gelukkig vielen er geen gewonden. Er is geen buit gemaakt. De politie is een onderzoek gestart.

Omschrijving

Het was iets na acht uur in de ochtend toen de meldkamer een melding kreeg van een overval. Een man met een vuurwapen bedreigde de medewerkers toen zij de winkel openden en naar binnen stapten. De overvaller pakte één van hen vast en begon hard te schreeuwen. Opeens liet hij haar los en rende verder de winkel in. Uiteindelijk verlaat hij het pand via één van de nooduitgangen, zonder buit. Gelukkig raakte er tijdens de overval niemand fysiek gewond. De medewerkers waren wél allemaal erg geschrokken.



Gevlucht

De dader zou gevlucht zijn in de richting van de Hoofdweg richting Nieuwekerk aan den IJssel. Hij heeft een donkergetinte huidskleur en droeg een zwarte jas met capuchon. Ook droeg hij een petje met rode accenten. Zijn gezicht had hij bedekt met een mondmasker. Op de foto ziet u hem, net voordat hij zich verstopt achter een display, buiten de bouwmarkt. Kort hierna opent het personeel de winkel en rent de dader hen door de geopende deur achterna.

Heeft u iets gezien of gehoord? Laat het ons dan weten via onderstaande contactgegevens.