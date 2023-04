Explosie - Gasthuisring - Tilburg

Laatste update: 05-04-2023 | 13:31 Zaaknummer: 2023043045 Datum delict: 18-02-2023 Plaats delict: Tilburg

Bij een coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg vindt zaterdag 18 februari vroeg in de ochtend een explosie plaats, veroorzaakt door het aansteken van een brandbare vloeistof.. Het is de tweede ‘aanslag’ in korte tijd. Eind oktober 2022 gooit een nog onbekende man een handgranaat op straat die echter niet afgaat.