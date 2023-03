Mishandeling - Vismarktstraat - Breda

Laatste update: 06-03-2023 | 08:17 Zaaknummer: 2022321613 Datum delict: 03-12-2022 Plaats delict: Breda

Bij een ernstige mishandeling in een horecagelegenheid aan de Vismarktstraat in Breda, krijgt een slachtoffer een glas in zijn gezicht geslagen. Hij loopt zware verwondingen in zijn gezicht op. Er zit glas in beide ogen, hij heeft een diepe vleeswond boven zijn wenkbrauw en maar liefst 14 hechtingen. Het is ook maar de vraag of het zicht in zijn rechteroog ooit nog volledig terugkomt. De dader staat goed op beeld!