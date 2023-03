Vernieling - Biezen - Dongen

De politie is op zoek naar een man die ten minste twee keer vernielingen heeft aangericht aan een auto die geparkeerd stond aan in de wijk Biezen in Dongen. Met een stuk gereedschap vernielt hij de banden. Hij staat op beeld.

Omschrijving

Een bewoner in de wijk Biezen in Dongen heeft al meerdere keren aangifte gedaan van vernieling aan zijn auto. Met een stuk gereedschap worden telkens de banden lekgestoken. In twee gevallen op zondag 16 januari 2022 en zondag 18 december 2022 staat de vandaal op beeld. De officier van justitie heeft toestemming gegeven om de beelden met deze dader eerst via de Social Media te tonen en indien nodig daarna ook in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.