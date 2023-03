Bankhelpdeskfraude - diverse locaties - Helmond

Deze man staat de rekening te plunderen van een 72-jarige mevrouw uit Helmond. Haar bankpas werd even ervoor buit gemaakt middels spoofing. Deze man pint met haar bankpas, onder andere bij de geldautomaat op de Hoofdstraat in Helmond. Herken je hem?

Omschrijving

Een zogenaamde bankmedewerker belt naar de vrouw met een smoes over geld dat van haar rekening werd gestolen. Hij laat haar diverse handelingen verrichten op haar telefoon met betrekking tot haar bankzaken. Daar waar de vrouw denkt dat ze geholpen wordt, wordt zij in werkelijkheid opgelicht. Er wordt geld van haar spaarrekening overgeboekt naar haar betaalrekening, ook wordt haar daglimiet verhoogd en dan staat er even later een nep koerier aan de deur die haar bankpas komt ophalen.

Toen de vrouw haar dochter belde en vertelde haar wat er gebeurd was, kreeg ze meteen te horen dat ze was opgelicht. Ze liet haar bankrekening blokkeren, maar het was al te laat, er was al voor een paar duizend euro van haar rekening verdwenen.

Trap er niet in. De bank vraagt nooit om uw gegevens en al helemaal niet naar uw bankpas en pincode.