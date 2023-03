Spoofing met pinfraude - Overloop - Helmond

Laatste update: 02-03-2023 | 15:43 Zaaknummer: 2023019243 Datum delict: 21-01-2023 Plaats delict: Helmond

Deze oplichter staat op 21 januari op de Overloop in Helmond veel geld te pinnen met een bankpas die niet van hem is, maar van een 82-jarige dame. Ze was eerder gebeld door een nep bankmedewerker, vervolgens kwam er een nep koerier van de bank bij haar thuis en die heeft haar bankpassen en mobiele telefoon meegenomen. Deze man heeft er mee te maken. Hij pleegt de pinfraude en we willen weten wie hij is en waar hij is.