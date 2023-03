Winkeldiefstal - Wilhelminaplein - Best

Laatste update: 22-03-2023 | 12:13 Zaaknummer: 2022268273 Datum delict: 07-12-2022 Plaats delict: Best

Deze mannen werden betrapt toen ze voor veel geld aan spullen probeerden te stelen in een winkel op het Wilhelminaplein in Best. Helaas wisten ze te ontkomen, maar we hebben ze op beeld en hopelijk herkent iemand ze. Help mee ze te vinden, tip als je iets weet.