Woninginbraken – diverse locaties – Horn, Eijsden

Een 80-jarige vrouw komt op dinsdagmiddag 1 november rond 18:15 uur thuis in haar woning op de Heer Willemstraat in Horn. Ze hoort gestommel vanuit de bovenverdieping en maakt zich kenbaar en vraagt wie er in de woning is. Daarop komen twee jonge vrouwen naar beneden gerend. Wanneer de 80-jarige vrouw de inbrekers probeert tegen te houden, krijgt ze een duw en valt ze. Bij die val breekt het slachtoffer haar heup. Het onderzoek naar deze brutale woninginbraak is nog in volle gang.

Omschrijving

Een dag later, op woensdag 2 november vindt een vergelijkbare zaak plaats. In de vroege ochtend probeert een jonge vrouw zich toegang te verschaffen tot de woning van een oudere dame op de Kapelkesstraat in Eijsden. Het lijkt erop dat een andere jonge vrouw ondertussen op de uitkijk blijft staan. Doordat het beoogde slachtoffer alert reageert, wordt voorkomen dat de twee personen spullen of geld uit de woning ontvreemden.

In het onderzoek naar beide zaken worden camerabeelden veilig gesteld. Op basis van die beelden, heeft het onderzoeksteam het vermoeden dat dit mogelijk dezelfde personen betreft. Kent u deze personen? Of heeft u ze vaker gezien? Neem dan contact op. Dat kan via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).