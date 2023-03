Schietincident-Middellandplein-Rotterdam

Omschrijving

Op 10 februari ontdekt de eigenaar van een café aan het Middellandplein in Rotterdam-West dat er gaten in het raam van zijn zaak zitten. In de nacht van 9 februari blijkt er rond 02.24 uur op het café te zijn geschoten. Uit onderzoek blijkt dat dit niet de eerste keer is. Op camerabeelden is te zien dat het cafe in de nacht van 8 februari om 03.02 uur ook al doelwit was. Op de beelden is een man met een vuurwapen te zien. Het lijkt er op dat hij er iets, mogelijk een tas, omheen gewikkeld heeft.

