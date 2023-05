Bankhelpdeskfraude - Molenplein - Heerenveen

Urenlang heeft een 77-jarige vrouw uit Heerenveen een zogenaamde bankmedewerker aan de lijn. De ‘medewerker’ weet op geraffineerde wijze haar vertrouwen te winnen en vertelt dat er gefraudeerd is met haar betaalrekeningen. Ze wordt overgehaald om haar bankpassen af te geven aan een koerier die bij haar thuis komt. Niet veel later zijn er flinke geldbedragen met de passen gepind. De pinner staat goed op beeld, wie herkent deze vrouw(en)?

Omschrijving

Betaalpassen en sieraden opgehaald door ‘bankmedewerker’

De zogenaamde bankmedewerker die de vrouw belde, had veel gegevens van het slachtoffer. Dat maakte dat de vrouw de medewerker vertrouwde. Toen er eenmaal een vrouwelijke ‘bankmedewerker’ aan haar deur stond op de passen op te halen, werd ze ook overgehaald om enkele sieraden af te geven om in een bankkluis te bewaren. Nu ze immers slachtoffer was geworden van cybercriminelen, was dat wel zo veilig, werd haar voorgehouden.

Het slachtoffer is voor honderden euro’s opgelicht en daarnaast is ze enkele sieraden kwijt die grote emotionele waarde hebben. De impact is dus groot.

Eén of twee verdachten

Op woensdagmiddag 29 maart wordt er met de gestolen pinpas gepind vanaf een geldautomaat aan het Molenplein in Heerenveen. Zo’n 45 minuten later worden er enkele goederen afgerekend in een elektronicazaak aan het Raadhuisplein in Drachten. De laatste transactie is bij een pinautomaat aan de Middelwijk in Drachten.

Op de beelden is zowel in Heerenveen als in Drachten een jonge vrouw op de beelden te zien, maar de kleding en haardracht verschillen. Het zou goed kunnen dat de vrouw op de beelden van de pintransactie dezelfde vrouw is die te zien is op de beelden uit de elektronicazaak. Het kan ook gaan om twee verschillende vrouwen.

Tip de politie

Heeft u informatie die ons in het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met de politie. Dat kan door te bellen naar de tiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Vermeld dan zaaksnummer 2023080305. U kunt ook het tipformulier onderaan deze pagina invullen.