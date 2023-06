Mishandeling - Oostermoer - Assen

Update 1 juni 2023

Vorige week deelden we geblurde beelden van de groep jongeren, die op 6 mei betrokken was bij de mishandeling van twee jongens (14 en 15 jaar) op de Oostermoer in Assen. We hebben een aantal tips binnengekregen. Die tips onderzoeken we nu, maar de gouden tip zit lijkt er nog niet tussen te zitten. We riepen de groep op om zichzelf bij ons te melden. Dat hebben ze nog niet gedaan.

De beelden van de mishandeling zullen daarom op 6 juni worden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht en daarna op sociale media. Was jij één van de daders? Of was je bij de mishandeling, maar stond je te kijken? En wil je voorkomen dat we de beelden uitzenden op tv en sociale media? Meld je dan bij de politie. Dat kan uiterlijk tot maandag 5 juni, 15:00 uur ’s middags.



Heb je andere tips of informatie over deze mishandeling? Neem dan ook contact met ons op via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.