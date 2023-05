Inbraak juwelier- Langestraat - Amersfoort

In de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 april wordt ingebroken in een juwelierszaak op de Langestraat in Amersfoort. Binnen twee minuten weet de dader de winkel te verlaten met een buit van €60.000 euro. De inbreker heeft een opvallend loopje. Herkent u deze inbreker?

Omschrijving

Die nacht, tussen 02:50 uur en 03:05 uur, weet een inbreker binnen te komen bij een juwelier, gelegen aan de Langestraat in Amersfoort. De dader verschaft zichzelf toegang tot de zaak, door de achterdeur van het pand te forceren. Vervolgens begint de dader met een moker diverse vitrines achter in de winkel kapot te slaan. Daarna loopt de dader naar voren en slaat ook daar diverse vitrines in. Het lijkt erop alsof de dader bekend is in de winkel. De inbreker verlaat vervolgens de winkel via dezelfde route als dat hij is binnengekomen. In korte tijd weet hij voor ongeveer 60.000 euro aan sieraden te stelen.

Signalement verdachte:

Man;

Slank postuur;

Bivakmuts;

Hoofdlampje op zijn hoofd;

Gewatteerde jas;

Zwarte sportschoenen

Het loopje van de inbreker is zeer opvallend.