Poging woninginbraak – Robijnlaan - Utrecht

Op zondagmiddag 26 februari werd er door twee mannen geprobeerd in te breken bij een woning op de Robijnlaan in Utrecht. Wij komen graag te weten wie deze mannen zijn. Herken jij ze?

Omschrijving

De 76-jarige bewoonster, die op dat moment even niet thuis is, krijgt rond 11.30 uur via zijn telefoon een melding van haar videodeurbel. Zij ziet dan dat er twee mannen bezig zijn met het openbreken van haar voordeur. Er blijken later veel braaksporen te zijn, maar de inbrekers zijn niet in de woning geweest.