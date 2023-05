Zware mishandeling - Donkeregaard – Utrecht

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november 2022 besluiten een man en een vrouw een laatste drankje te gaan drinken in een café gelegen aan de Donkeregaard in Utrecht. Eenmaal binnen voegt een groep van vijf onbekende mannen zich bij het duo. Eén man uit die groep raakt aan de praat met het 34-jarige slachtoffer. Het gesprek wordt dreigender, waarna deze man op de foto een laatste slok van zijn bier neemt en het glaswerk kapotslaat in het gezicht van het slachtoffer. Wie is deze man?

Omschrijving

Een man en een vrouw hebben gezellig samen ergens wat gegeten in een restaurant gelegen aan ’t Wed in Utrecht. Zaterdagnacht 19 november, rond 00:00, besluiten ze samen nog een laatste drankje te drinken gelegen aan de Donkeregaard in Utrecht. Het is erg druk in het café en wanneer het stel een plekje heeft gevonden, komt er al snel een groep van vijf mannen bij hen staan. Eén van deze mannen uit de groep, raakt meteen aan de praat met het slachtoffer. Na enige moment merkt het slachtoffer dat de man steeds non-verbaal agressiever wordt. Het slachtoffer vraagt de verdachte om wat rustiger aan te doen, waarna de situatie escaleert. De verdachte neemt nog één slok van zijn biertje en slaat vervolgens het glaswerk in het gezicht van de verdachte, gevolgd door enkele raken klappen op het hoofd.

Omstanders pakken de agressieve man meteen vast en nemen hem mee naar buiten. De overige omstanders bekommeren zich om het slachtoffer. Niet veel later is de politie gearriveerd, maar is de verdachte helaas al weg.

De verdachte had op deze avond het volgende signalement:

- Man

- Lichte huidskleur

- Ongeveer 1.75-1.80 meter lang

- Ongeveer 35 jaar oud

- Atletisch postuur

- Baard

- Kaal

Er zijn bewakingsbeelden waar de man op te zien is.