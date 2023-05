Oplichting – Tuinweg - Hoofddorp

Deze man staat in een casino in Hoofddorp geld op te nemen met de bankpas van een 67-jarige vrouw uit Vogelenzang. De vrouw werd opgelicht door middel van bankhelpdeskfraude. De politie is een onderzoek gestart. Herkent u deze man? Hij is vermoedelijk landelijk actief. Bel de politie via 0800-6070.

Omschrijving

Op woensdagavond 28 december 2022 werd de 67-jarige vrouw gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. De man gaf aan dat mevrouw was geskimd en dat hij een transactie had afgekeurd. De bankmedewerker wilde het geld van mevrouw veiligstellen. Hiervoor moest een nieuwe pincode worden ingesteld. Daarvoor moest zij wel eerst telefonisch haar huidige pincode doorgeven. De bankpas zou diezelfde avond worden opgehaald door een andere bankmedewerker en de nieuwe bankpas zou één dag later bij haar thuis worden afgeleverd. Het slachtoffer volgde alle instructies van de bankmedewerker op en niet veel later stond inderdaad een man voor de deur om de bankpas op te halen. Ondertussen had zij de bankmedewerker nog steeds aan lijn. Het slachtoffer gaf haar bankpas in goed vertrouwen mee aan de man.

Een dag later zag het slachtoffer tot haar grote verbazing dat er meerdere grote geldbedragen van haar rekening waren afgeschreven. Na contact met de (echte) fraudeafdeling van de bank bleek mevrouw voor duizenden euro’s te zijn opgelicht. De man die zich voordeed als bankmedewerker bleek een oplichter. Er werd direct aangifte gedaan bij de politie.

Meerdere transacties

Er is meerdere keren geld opgenomen van de bankrekening van het slachtoffer. Dat gebeurde onder andere in een casino aan de Tuinweg in Hoofddorp. Omstreeks 21.55 uur die woensdag 28 december 2022, betaalde een onbekende man met de bankpas van het slachtoffer. Hij is vastgelegd op camerabeeld. De verdachte is vermoedelijk landelijk actief.