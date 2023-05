relschoppers in beeld - WK voetbal - Amsterdam

Omschrijving

De ‘Atlasleeuwen’ schopten het bij het WK behoorlijk ver. Fans leefden intens mee en overwinningen werden massaal gevierd. Jong en oud gingen de straat op om te vieren dat de ploeg - die het wereldkampioenschap begon als underdog - steeds verder kwam in het toernooi. Helaas waren er ook ongeregeldheden. Daarbij vernielden relschoppers allerlei zaken en gooiden met stenen én zelfs Molotovcocktails.

Na de wedstrijd tegen België op 27 november 2022 raakte een persoon ernstig gewond toen de bus waarin hij zat werd bekogeld met stenen. Het slachtoffer liep daarbij een schedelbasisfractuur op en heeft tot op de dag van vandaag hoofdpijn. De beelden van de personen die hierbij betrokken zijn delen we nu onherkenbaar met daarbij de oproep aan deze personen om zich te melden.

Waarom wordt beeldmateriaal zo laat gedeeld?

De wedstrijd tegen België vond plaats op 27 november 2022. Dat beeldmateriaal in dit soort zaken ogenschijnlijk laat en in eerste instantie onherkenbaar gedeeld wordt met publiek, stuit soms op onbegrip. De snelheid waarmee informatie naar buiten wordt gebracht is afhankelijk van allerlei factoren. De privacy van de betrokkenen, het onderzoeksbelang en niet in de laatste plaats zorgvuldigheid, zijn relevante factoren van invloed op het proces.

Naar de ongeregeldheden rondom de WK-wedstrijden is door de politie direct een opsporingsonderzoek gestart. In dat onderzoek is informatie verzameld van getuigen, zijn sporen veiliggesteld en zijn digitale gegevensdragers - zoals camerabeelden - in beslag genomen. Bij het bekijken en beschrijven van de camerabeelden is grote zorgvuldigheid betracht omdat lang niet alle betrokkenen aan het rellen waren. Het geeft een duidelijk beeld over welke personen betrokken zijn en wat hun rol was. Binnen strafvervolging is uitgangspunt om algemene rechten - zoals het recht op privacy - niet onnodig te schenden. Daarom is er in eerste instantie gekozen de beelden nog onherkenbaar te delen.

Herken je jezelf of heb je informatie die kan helpen bij het opsporen van deze personen? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.