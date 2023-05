pinnen na brutale diefstal bij bejaarde man - SF van Ossstraat - Amsterdam

Een brutale diefstal in de woning van een bejaard slachtoffer aan de S.F. van Ossstraat (Amsterdam Nieuw-West). Daarbij wordt een telefoon met in het hoesje de bankpas en identiteitskaart van de 78-jarige bewoner gestolen. Vervolgens zijn er met de bankpas meerdere aankopen gedaan en is het slachtoffer bestolen van een groot geldbedrag. De daders die pinnen met de gestolen bankpas doen staan op beeld. Wie herkent hen?

Omschrijving

Het slachtoffer ziet die dag een onbekende vrouw in zijn woonkamer staan. De vrouw vraagt om een vuurtje, maar als de man zegt geen vuurtje te hebben, loopt de vrouw verder door de huiskamer in. Daar ligt op de leuning van het bankstel de telefoon van het slachtoffer. In het hoesje van de telefoon zitten zijn bankpas en identiteitskaart. De brutale vrouw pakt de telefoon en verlaat de woning.

De bewoner blijft verward achter. Hij wil de politie bellen, maar omdat zijn telefoon is meegenomen, weet hij niet wat hij moet doen. Als de thuishulp een paar dagen later bij de man arriveert, doet hij zijn verhaal. Het blijkt dan dat de man die dagen geen boodschappen heeft gedaan, omdat zijn bankpas gestolen was.

Op de beelden zijn een vrouw en twee mannen te zien die pintransacties doen met de bankpas van het slachtoffer in Amsterdam en Utrecht.

Vragen

Het slachtoffer is na de diefstal nog steeds erg in de war. De recherche onderzoekt de zaak en roept uw hulp in. Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.