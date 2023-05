steekincident - Leidsekade - Amsterdam

Laat het ons weten via het tipformulier.

De politie is op zoek naar de identiteit van een man die betrokken was bij een incident waarbij een mes werd gebruikt. Dit gebeurde op 30 oktober 2022 omstreeks 02:10 uur bij de Leidsekade in Amsterdam.

Omschrijving

De verdachte benaderde op dat moment een groep van drie mannen om te vragen om een sigaret. Dit deed hij op een zeer dwingende wijze. Daardoor ontstond een woordenwisseling, geduw en getrek. Op een gegeven moment trok de man een mes en probeerde hij één van de andere mannen meermaals te steken. Hierbij raakte hij - ondanks meerdere geslaagde verweren - het been van het slachtoffer. Gelukkig kon het slachtoffer samen met de twee andere personen vluchten.

De politie heeft beelden van het incident en deelt deze nu in de hoop de dader te kunnen identificeren. We roepen mensen die de man (her)kennen op zich te melden bij de politie.

Deze beelden worden ook gedeeld in de omgeving van Den Haag omdat er aanwijzingen zijn dat de verdachte mogelijk uit die omgeving komt.

Als u meer informatie heeft over dit incident, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.