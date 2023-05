Woninginbraak - Willemstraat - Zoetermeer

Op donderdag 2 maart rond 13.00 uur hebben twee mannen geprobeerd bij een appartement aan de Willemstraat in te breken. De verdachten zijn goed in beeld gebracht.

Nadat de bewoonster alarm sloeg renden de verdachten via de noodtrap weg. Aan de buitenkant van dit appartement werd er schade ontdekt. Vervolgens kwamen er meerdere meldingen binnen van geslaagde inbraken. Na onderzoek van camerabeelden bleken deze twee mannen drie dagen daarvoor al camera's in de flat onklaar hebben gemaakt. Ondanks het onklaar maken van de camera's zijn de twee inbrekers toch nog in beeld gebracht. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee woninginbrekers.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.