Woningoverval - Laan van NOI - Den Haag

Op maandag 19 december 2022 rond 10.45 uur worden twee bejaarde zussen in hun woning overvallen. De twee overvallers, een man en een vrouw deden zich voor als pakketbezorgers. De verdachten zijn goed in beeld gebracht.

Als één van de zussen de deur opent, duwen ze haar direct terug de woning in en vragen gelijk waar de kluissleutel ligt. De twee overvallers bedreigen daarbij de zussen met een vuurwapen. Ook worden de zussen vastgebonden met tie-wraps waarna de overvallers hun woning doorzoeken. De overvallers halen zelfs de sieraden van de vingers en de nek van de slachtoffers. De twee overvallers zijn er met buit vandoor gegaan. Met de pinpas van de slachtoffers is bij een geldautomaat op het Bevrijdingsplein in Leiden geprobeerd te pinnen. De twee overvallers staan goed op beeld in de omgeving van de woning van de slachtoffers en de bij de pinautomaat. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee overvallers.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.