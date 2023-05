Mishandeling - Noordwaarts - Zoetermeer

Op zaterdag 18 februari rond 15.00 uur is een 64- jarige bewoner van een appartementencomplex aan de Noordwaarts in Zoetermeer mishandeld door een onbekende man. De verdachte komt herkenbaar in beeld.

Omschrijving

Samen met de beheerder van het complex sprak hij twee mannen aan die niets te zoeken hadden in het complex. De twee mannen worden verzocht de flat te verlaten met de mededeling dat de flat geen openbare ruimte is. Bij de uitgang ontstaat een woordenwisseling waarbij één van de mannen de bewoner hard in zijn gezicht slaat. Hierop zakt de bewoner in elkaar en gaan de twee mannen er vandoor. De bewoner blijft gewond achter, later blijkt zijn neus te zijn gebroken. Het is nu inmiddels drie maanden geleden maar het slachtoffer is nog steeds niet helemaal hersteld. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de man die het slachtoffer heeft geslagen. De andere man laten we niet herkenbaar zien omdat hij niet mee doet aan de mishandeling van de bewoner.