Zwaargewonde man - Talmastraat - Katwijk

Omschrijving

De zwaargewonde man is een 22-jarige man uit Katwijk. Onder leiding van een officier van justitie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart. Op basis van dat onderzoek is later een 24-jarige man uit Katwijk aangehouden. We zijn op zoek naar de blauwwitte badslippers van het slachtoffer. We tonen soortgelijke slippers in de uitzending.