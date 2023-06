Bankhelpdeskfraude - Merxveld - Rotterdam Zuid

Omschrijving

Op zaterdagmiddag 18 maart rond 16.00 uur werd een man thuis gebeld, hij dacht de bank aan de telefoon te hebben. De bankmedewerker zei dat er iets mis was met zijn bankrekening en dat hij zijn bankpas en zijn pincode in een envelop moest doen en dat deze envelop dan later op die dag opgehaald zou worden. De bankmedewerker was zo overtuigend en het ging allemaal zo snel dat het slachtoffer dat deed. Toch vertrouwde hij het daarna niet helemaal en belde de politie. Het slachtoffer is ruim 1700 euro kwijt.



Op de foto tonen wij de man die de bankpas heeft opgehaald en later een aankoop doet in een telefoonwinkel en geld van de rekening haalt. Weet jij wie hij is of heb je andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of tip anoniem via 0800-7000. U kunt ook hieronder het tipformulier invullen.