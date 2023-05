Beroving - diverse locaties - Veghel, Uden, Sint-Hubert

Wie zijn deze nepagenten in een witte BMW die in de omgeving van Sint-Hubert, Veghel en Uden buitenlandse autohandelaren grote geldbedragen afhandig maakten?

Omschrijving

Nepagenten die autohandelaren uit het buitenland beroven van tienduizenden euro’s. Dat geld was bedoeld om tweedehandsauto’s te kopen. Afgelopen maanden is het al meerdere keren voorgevallen, o.a. op 13 en 14 maart, in de omgeving van Veghel, Uden en Sint-Hubert. We zijn op zoek naar twee mannen in een witte BMW. Wie weet wie ze zijn?