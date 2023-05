Diefstal zonnebrillen - Veestraat - Helmond

Omschrijving

Daarvoor ging hij naar de Eyewish opticien in Helmond. De dief staat voor het schap vol met zonnebrillen. Op z’n gemak is hij alles eens goed aan het bekijken. Dan ziet hij iets naar zijn smaak, kijkt even schichtig om zich heen, en hop, daar verdwijnt de bril in zijn binnenzak. Maar eentje is kennelijk niet genoeg. Hij kiest er nog een uit en ook die verdwijnt in de binnenzak. En weg is hij. Zonder te betalen dus. Schade: 700 euro. Twee zonnebrillen van het merk Gucci nam hij mee.

Als u de man van de beelden heeft herkend, laat het dan weten.