Ongeval letsel door verkeersruzie - A2 - Best

Omschrijving

Op vrijdag 12 mei rond 8.30u vond er een ernstig ongeval plaats op de A2 bij Best. Een motorrijder raakte zwaargewond toen hij achterop een auto reed. Mogelijk is de aanleiding van het ongeval een verkeersruzie tussen 2 automobilisten. Wij zijn op zoek naar de bestuurder en inzittenden van een zilvergrijze BMW die het ongeval veroorzaakte en daarna is doorgereden.

De bestuurder van deze BMW stopte op de snelweg. Daardoor moest een 2e auto een noodstop maken, die de motorrijder niet meer kon ontwijken. De motorrijder liep zwaar beenletsel op. Er lijkt een verkeersconflict te zijn geweest tussen de twee automobilisten. De BMW is er na het ongeval vandoor gegaan. Die auto zou rechtsachter schade hebben. Wij zoeken getuigen en dashcambeelden.

Wie zag wat er gebeurde of weet wie die bestuurder was? Meld het bij onze verkeersspecialisten via 0900-8844 of eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.