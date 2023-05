Plofkraak - Bataviaplein - Lelystad

In de nacht van dinsdag 30 mei kreeg de politie de melding van een plofkraak bij een bedrijfspand aan het Bataviaplein in Lelystad. De politie is op zoek naar twee verdachten en zoekt getuigen.

Omschrijving

De plofkraak vond plaats omstreeks 02:30 uur. Twee daders hebben hierbij ingebroken bij het bedrijfspand door middel van explosieven. Door de explosie is schade ontstaan aan o.a. de voordeur van het pand. De daders zijn vervolgens zonder buit gevlucht.

De politie is op zoek naar de twee verdachten en zoekt getuigen. Heb jij iets gezien voor, tijdens of na de explosie in de omgeving van het Bataviaplein? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.